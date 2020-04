Antikörperstudie mit 90.000 Teilnehmern in Spanien

Spanien will mithilfe von Antikörpertests in 36.000 Haushalten mit rund 90.000 Bewohnern das wahre Ausmaß des Corona-Ausbruchs im Land abschätzen. Die Testreihe sollte an diesem Montag beginnen und sich über mehrere Wochen hinziehen. Alle Teilnehmer werden zwei verschiedenen Tests unterzogen, die insgesamt drei Mal im Abstand von drei Wochen durchgeführt werden.

SN/APA (AFP)/LLUIS GENE Testreihe beginnt in dieser Woche