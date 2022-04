April: Nicht alles ist ein Scherz

Die legendäre Spaghetti-Ernte in der Schweiz rief vor Jahrzehnten zahlreiche Reaktionen hervor. Doch skurrile Meldungen, die um den 1. April auftauchen, sind mitunter ernst gemeint.

Aprilscherze sind in den meisten westeuropäischen Ländern, aber auch in den USA üblich. Geht es aber um ihren historischen Ursprung, scheiden sich die Geister. Eine der gebräuchlichsten Entstehungstheorien geht auf die Kalenderreform des französischen Königs Karl IX. zurück: Dieser verlegte den Neujahrstag 1564 vom 1. April auf den 1. Jänner. Manche Witzbolde verschickten ihre Einladungen zu Neujahrsfeiern angeblich trotzdem weiterhin zum 1. April. Wer darauf hereinfiel, wurde verspottet.

Im "Geschichte Wiki" der Stadt Wien ist zu lesen, dass es weit verbreitet gewesen sei, Dienstboten oder Schulkinder in die Apotheke zu schicken, wo sie etwa "Schneckenblut" oder "Verliebte-Katzen-Salbe" holen sollten. Wer tatsächlich losging, um diese Dinge zu besorgen, bekam nicht selten den folgenden Spruch zu hören: "April, April, schickt man den Esel, wohin man will!"

Das Museum of Hoaxes (zu Deutsch etwa Streichemuseum) in San Diego in den USA hat auf seiner Homepage die 100 besten Aprilscherze aufgelistet. Auf Platz eins landete die britische BBC mit ihrem legendären Beitrag zur Spaghetti-Ernte im schweizerischen Tessin aus dem Jahr 1957. Damals hieß es, dank eines milden Winters sei die Spaghetti-Ernte dort besonders erfolgreich ausgefallen. Ein Schwarz-Weiß-Beitrag zeigte Frauen, die die Nudeln von Bäumen pflückten. Das löste damals Verwirrung aus. Spaghetti galten in Großbritannien als eher exotisches Gericht. Gerüchten zufolge riefen Hunderte Menschen an, wo denn die hübschen Bäumchen zu kaufen seien. 2008 machte der Sender mit einem Beitrag über fliegende Pinguine Furore.

Aber es gibt auch Meldungen, die auf den ersten Blick Aprilscherze sein könnten, aber gar keine waren - vor allem, wenn sie rund um den 1. April auftauchen. So kündigte der damals neue TV-Kommissar Til Schweiger am 29. März 2012 an, er wolle, dass vor seinem ersten Auftritt im "Tatort" ein anderer Vorspann laufe. "Der ist jetzt wirklich outdated." Als klar wird, dass das nicht als Witz gemeint war, ist die Aufregung groß. Schweiger rudert zurück, die Kultsequenz bleibt.

Kurz vor dem 1. April 2020 schrieb die Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Bonn eine Professur für die Exegese des Neuen Testaments aus. "Die Professur wird mit einem Priester besetzt", hieß es in der Stellenanzeige. "Einschlägig qualifizierte Frauen" wurden "nachdrücklich zur Bewerbung" aufgefordert. Letztlich wurde der Eintrag korrigiert; es war ein falscher Textbaustein verwendet worden.

Am Donnerstag teilte die Erzdiözese Salzburg mit, dass im Salzburger Dom höchst seltene und unglaublich verfressene Fledermäuse eingezogen seien. "Wir sind unglaublich stolz, dass die possierliche Kruzifixfledermaus unser Gotteshaus als Quartier ausgewählt hat", erklärt Sakristeidirektor Dietmar Koisser in einer Aussendung. Und weil die hungrigen Tiere ihren Winterschlaf gerade beenden, sollen ab Freitag Futterautomaten im Dom aufgestellt werden. Zudem könne Fledermausdung für den Garten erworben werden. Und es stünden Wissenschafter aus aller Welt Schlange: "Die Gattung, die bei uns eingezogen ist, ist so einzigartig, dass man es kaum glauben will", sagt Koisser. Stimmt, das ist wirklich kaum zu glauben.