Archäologen fanden neue Spuren von Kinderopfern in Peru

Archäologen haben in Peru die Überreste von mehr als 50 Kindern entdeckt, die bei Opferritualen von Ureinwohnern vor mehr als 500 Jahren getötet worden sind. Bisher wurden in der Nähe der Küstenstadt Trujillo die Gebeine von 56 Kindern im Alter zwischen sechs und 14 Jahren gefunden, sagte der Archäologe Gabriel Prieto. Die Opfer waren in Wollhemden eingewickelt und in Richtung Meer aufgebahrt.

SN/APA (AFP)/HO Menschenopfer waren weit verbreitet