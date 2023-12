Archaisch und lärmend geht es im Vinschgau zu

Es ist ein uraltes Ritual, das am Samstag vor oder nach dem Nikolaustag in Stilfs im Vinschgau abgehalten wird: das Klosn. Dabei geht es darum, Dämonen abzuwehren. In dem Südtiroler Bergdorf im Ortlergebiet treiben dann ab 14 Uhr sagenhafte Fabelwesen ihr Unwesen. Die Burschen ziehen sich bunte Gewänder an und furchteinflößende Masken über. Sie hängen sich große Glocken um und ziehen als "Klaubauf", "Esel" und "Tuifel" schreiend und lärmend durch die Straßen. Der heilige Nikolaus (Santa Klos) ist auch dabei. In Begleitung von vier ganz in Weiß gekleideten Weisen folgt er dem bunten Zug in aller Ruhe. Einen Moment der Stille gibt es dann am Abend beim Ave-Maria-Läuten. Dann geht es mit einer Feier weiter.