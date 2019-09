Armbrust-Fall: Behörden bestätigten Suizid in Niedersachsen

Die im Zusammenhang mit dem Passauer Armbrust-Fall tot in Niedersachsen entdeckten Frauen haben gemeinschaftlichen Suizid begangen. Dies folge unter anderem aus einem in ihrem Blut gefundenen Medikamentencocktail, teilte die Staatsanwaltschaft Hildesheim am Freitag mit. Das Ermittlungsverfahren dort sei eingestellt worden. Die Ermittler waren schon vor Wochen von einer Selbsttötung ausgegangen.

Neue Erkenntnisse im Armbrust-Fall in Passau