Armenischer Präsident mit Coronavirus infiziert

Während einer Reise nach Großbritannien ist beim armenischen Präsidenten Armen Sarkissian eine Coronavirus-Infektion festgestellt worden. Der 67-Jährige sei positiv getestet worden, teilte das Präsidialamt armenischen Medien zufolge am Dienstag in der Hauptstadt Eriwan mit. Er habe Neujahr zusammen mit seiner Familie in London gefeiert. Am Sonntag sei er dann am Bein operiert worden. Zu seinem Gesundheitszustand wurden zunächst keine Angaben gemacht.

SN/APA (AFP)/HANDOUT Armen Sarkissian hat sich infiziert