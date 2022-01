Arzt bei Geiselnahme in Japan getötet

Bei einer Geiselnahme in Japan sind ein Arzt getötet und ein weiterer Mensch schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter habe in seinem Haus in der bei Tokio gelegenen Stadt Fujimino "mit einem Jagdgewehr auf sein Opfer geschossen mit der Absicht, es zu töten", sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Demnach wurde der 66-jährige Tatverdächtige nach der elfstündigen Geiselnahme festgenommen.

SN/APA/STR Attacke bei Kondolenzbesuch im Haus des Beschuldigten