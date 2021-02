AstraZeneca will monatliche Impfstoff-Lieferungen verdoppeln

Der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca will seine monatlichen Covid-19-Impfstoff-Lieferungen kurzfristig mehr als verdoppeln. Bis April wolle AstraZeneca mehr als 200 Millionen Dosen pro Monat ausliefern, kündigte Vorstandschef Pascal Soriot am Donnerstag an. Für kommenden Herbst plant man, die nächste Generation des Vakzins ausrollen, das noch besser vor kursierenden Virus-Varianten schützen soll.

SN/AFP/TIZIANA FABI Nächste Vakzin-Generation soll besser vor Virus-Varianten schützen