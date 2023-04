Atomausstieg in Deutschland vollzogen

Deutschland hat den Atomausstieg vollzogen: Die letzten drei Kernkraftwerke sind am Samstagabend vom Netz gegangen. Das teilten die Betreiber der Meiler Isar 2 in Bayern, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen mit. Damit die Atomkraftwerke als abgeschaltet gelten, waren nach der Trennung der Generatoren vom öffentlichen Stromnetz noch ein paar technische Schritte nötig.

BILD: SN/APA/DPA/SINA SCHULDT Atomausstieg in Deutschland: Die letzten drei AKW gingen vom Netz