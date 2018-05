Attentäter von Lüttich schrie "Allahu Akbar"

Der mutmaßliche Terrorist von Lüttich hat bei seinem Angriff am Dienstag mehrfach "Allahu Akbar" geschrien (Gott ist groß). Dies teilte die zuständige Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Brüssel mit. Der Mann habe zudem Kontakt zu radikalisierten (muslimischen) Personen gehabt. Außerdem soll er Stunden vor dem Angriff auf zwei Polizistinnen noch einen Mann erschossen haben.

SN/APA (AFP/Belga)/ERIC LALMAND Die Hintergründe für die Tat müssen noch geklärt werden