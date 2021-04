Auch Deutschland kauft Sputnik-Impfstoff nach EMA-Zulassung

Deutschland will nach Angaben des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer 30 Millionen Dosen des russischen Impfstoffs Sputnik V erwerben. Voraussetzung sei aber die Zulassung durch die EMA, sagte er am Donnerstag nach einem Gespräch mit dem russischen Gesundheitsminister Michail Muraschko in Moskau. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte bereits am Montag mitgeteilt, dass Österreich unter derselben Voraussetzung eine Million Sputnik-Dosen ankaufen wolle.

SN/APA/DPA/Marijan Murat Sowohl die Zahl der Geimpften auch als die der Impfwilligen steigt