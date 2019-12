Auf Bali geretteter Orang-Utan wird wieder ausgewildert

Ein junger Orang-Utan, der am Flughafen von Bali im Gepäck eines Tierschmugglers gefunden wurde, wird nach neun Monaten in einer Pflegestation wieder ausgewildert. Die Pfleger verabschiedeten sich am Montag mit einem großen Obstteller von Bon Bon, der von der indonesischen Ferieninsel in ein Schutzgebiet auf Sumatra umziehen soll.

SN/APA (AFP)/SONNY TUMBELAKA Bon Bon darf zurück in die Wildnis