Auf der Flucht: So spektakulär können Gefängnisausbrüche sein

Hubschrauber, Dynamit, Frauenkleider: Bei der Flucht aus dem Gefängnis sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das zeigte ein aktueller Fall in Brasilien.

Mit BH, Skinny-Jeans und Gummimaske ausgestattet aus dem Gefängnis ausbrechen: Was klingt wie eine Hollywood-Kommödie, versuchte am Montag ein brasilianischer Häftling in Rio de Janeiro. Als seine eigene Tochter verkleidet, wollte sich der Insasse an den Wachen vorbeischleichen, was ihm nicht gelang. Die Haftstrafe von 73 Jahren und zehn Monate wird er, wegen Drogenhandels, weiter absitzen. Erst einen Tag davor schafften zwei Männer in Bayern den Fluchtversuch aus der Justizvollzugsanstalt Memmingen. Polizeihubschrauber und Hundestaffel suchten nach den beiden Männern, bis dato wurden sie nicht gefunden.

Filmreif: Helikopter, Dynamit und Fräsgerät

Rein rechtlich spricht nichts gegen eine Flucht aus der Zelle: Ein Gefängnisausbruch ist weder in Deutschland, noch in Österreich, strafbar. Ein deutscher Kriminalwissenschafter argumentiert diese Besonderheit im Gesetz mit dem Drang nach Freiheit, die jeder Mensch habe. Gehen mit dem Fluchtversuch jedoch andere Vergehen einher, wie Körperverletzung oder Sachbeschädigung, sind diese trotzdem strafbar.

So wird es zwei Häftlingen ergangen sein, die im Juni diesen Jahres aus der Justizvollzugsanstalt Gasten ausbrachen. Wie Medien berichteten, zwängten sich die beiden eingeseift durch ein Loch, das sie vermutlich mit einem selbst gebasteltem Handfräser in die Decke ihrer Zelle schnitten. Danach seilten sie sich mit einer Wäscheleine vom Dachboden ab.

Die Flucht wie aus dem Comic ergriffen drei Männer in der Schweiz im Mai vergangenen Jahres. Die Häftlinge sägten die Fenstergitter an, bogen die Gitterstäbe um und seilten sich mit aneinander geknüpften Bettlaken ab.

Noch filmreifere Fluchtversuche legte Frankreichs Verbrecher Nummer eins, Redoine Faid, hin. Im Juli vergangenen Jahres floh der Häftling mit einem Hubschrauber vom Hof des Gefängnisses. Faid gelang bereits 2013 ein Ausbruch aus einer Haftanstalt in Nordfrankreich. Damals sprengte er sich mit Dynamit den Weg durch fünf Gefängnistüren und nahm vier Wächter als Geiseln.

80 Prozent der Flüchtigen kehren wieder zurück

Dass Häftlinge in Österreich entwischen, passiert gar nicht so selten. Von 2016 bis 2018 waren es zwischen 180 und 200 Flüchtige pro Jahr. Am öftesten ereigneten sich Gefängnisausbrüche in den Justizvollzugsanstalten Wien Simmering, Klagenfurt, Salzburg, Graz-Jakomini und Innsbruck. Etwa 80 Prozent der Entflohenen haben es aber wieder zurück in die Zelle geschafft - manche mit Gewalt, manche reuemütig, manche ganz von alleine.

Zweiteres passierte im April diesen Jahres in Salzburg: Ein 64-Jähriger stellte sich nach elf Jahren auf der Flucht den Behörden. Nach zwei Jahren auf Teneriffa soll er beschlossen haben, wieder nach Österreich zurückzukehren, weil die kanarische Insel nicht mehr so schön sei, wie früher.

Quelle: SN