Aufräumen nach der Unwetter-Katastrophe in Südafrika

In der südafrikanischen Küstenprovinz KwaZulu-Natal haben die Aufräumarbeiten nach der bisher schlimmsten aufgezeichneten Unwetter-Katastrophe begonnen. Behördenangaben zufolge wird versucht, die Wasser- und Stromversorgung in allen betroffenen Gebieten wiederherzustellen. Auch private Rettungskräfte beteiligen sich an den Bergungs- und Aufräumarbeiten.

SN/APA/AFP/RAJESH JANTILAL Aufräumen nach dem Hochwasser in Südafrika und Furcht vor dem nächsten