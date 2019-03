Aufregung nach Tötung einer 21-Jährigen in Worms

Der Fall einer mutmaßlich von ihrem Freund - einem abgewiesenem Asylwerber aus Tunesien - erstochenen 21-Jährigen in Worms hat am Samstag für Aufregung in der Region gesorgt. Wegen einer Morddrohung gegen den Oberbürgermeister der rheinland-pfälzischen Stadt, Michael Kissel (SPD), seien Maßnahmen zu dessen Schutz ergriffen worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

SN/APA (dpa)/Boris Roessler In diesem Haus passierte die Tat