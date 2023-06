Aus Dschungel gerettete Kinder erholen sich weiter gut

Nach ihrer Rettung nach 40 Tagen allein im kolumbianischen Dschungel erholen sich die vier Geschwister Cristin, Tien Noriel, Soleiny und Lesly offenbar gut. Die indigenen Kinder im Alter von einem, fünf, neun und 13 Jahren seien "sehr guter Stimmung, sie haben gemalt und gezeichnet", sagte die Vize-Chefin der kolumbianischen Familienfürsorge ICBF, Adriana Velasquez, in einem am Montag an Medien versandten Video.

BILD: SN/APA/COLOMBIAN ARMY/HANDOUT Suchhund 'Wilson' findet Kinder und gilt nun als vermisst