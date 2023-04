Ausbeuterische Modebranche: Was sich in den letzten Jahren verbessert hat - und was nicht

Vor zehn Jahren versprachen Textilgiganten Reformen, als in Bangladesch der Einsturz der Fabrik Rana Plaza fast 1200 Menschen in den Tod riss. Die Sicherheit wurde verbessert, vieles andere nicht.

Anlässlich des zehnten Jahrestages des Unglücks in der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch verweisen die Menschenrechts-NGO Südwind und die Clean-Clothes-Kampagne auf bleibende strukturelle Probleme in der Modeindustrie. Am 24. April 2013 stürzte die Fabrik in der Hauptstadt Dhaka ein. Insgesamt 1175 Menschen starben damals, mehr als 2000 wurden verletzt. Die schlimmste Katastrophe der Textilindustrie löste eine Welle der Empörung aus. Mindestens 29 weltweit tätige Marken ließen in Fabriken von Rana Plaza Kleidung produzieren, darunter Primark, Mango und Kik. Und praktisch ...