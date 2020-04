Ausgangsbeschränkungen in Ungarn verlängert

Die am Samstag ablaufenden Ausgangsbeschränkungen in Ungarn werden bis 3. Mai verlängert. Das gab Kanzleiminister Gergely Gulyas am Donnerstag bekannt. Die Ungarn dürfen nach wie vor ihre Wohnungen nur mit dem Ziel verlassen, zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen oder Gegenstände des täglichen Bedarfs zu kaufen. Erlaubt sind Spaziergänge im Freien bei Einhaltung des gebotenen Abstands.

SN/APA (AFP)/ATTILA KISBENEDEK Wohnungen dürfen nur für Arbeit oder Einkauf verlassen werden