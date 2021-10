Ausgangsbeschränkungen wegen Vulkan auf La Palma aufgehoben

Auf der Vulkaninsel La Palma sind die Ausgangsbeschränkungen für etwa 3.000 Menschen am Dienstag wieder aufgehoben worden. Es seien keine gesundheitsschädlichen Gase mehr festgestellt worden. Diese waren am Vortag befürchtet worden, als bis zu 1.200 Grad heiße Lava mehrere Betriebe in dem Gewerbegebiet Callejon de la Gata, darunter auch ein Zementwerk, in Brand gesetzt hatte, teilten die Behörden mit.

SN/APA/Spanish Geological and Minin Lava hatte Zementwerk in Brand gesetzt