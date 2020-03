Ausgangssperre in Spanien soll länger als 15 Tage dauern

Der am Samstagabend in Spanien ausgerufene Alarmzustand samt Ausgangssperre soll länger als die zunächst angepeilten 15 Tage dauern. Zwei Wochen würden "nicht ausreichen, um den Kampf zu gewinnen", sagte Transportminister Jose Luis Abalos am Montag in einem Radiointerview mit dem Sender RTVE.

SN/APA/AFP/MIGUEL RIOPA Ausnahmezustand in Spanien