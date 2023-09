Ausgebrochene Krokodile in China wieder eingefangen

Dutzende Krokodile sind in Südchina mehr als eine Woche nach ihrer Flucht aus einer Farm wieder eingefangen worden. Die 69 Tiere in der Provinz Guangdong seien erwischt und keine Angriffe gemeldet worden, berichteten chinesische Staatsmedien am Mittwoch unter Berufung auf lokale Behörden. Mehr als 6.600 Helfer hatten demnach nach den Tieren gesucht, als diese Anfang vergangener Woche aus der kommerziell genutzten Farm in der Millionenstadt Maoming ausgebrochen waren.

BILD: SN/APA/STR Tausende Helfer suchten tagelang nach entkommenden Reptilien