Ausgelaufenes Dieselöl in Sibirien erreicht Süßwassersee

Nach dem Öl-Unfall in einem sibirischen Kraftwerk hat sich die Verschmutzung weiter ausgebreitet. Das Dieselöl habe den Pjasino-See erreicht, sagte der Gouverneur der Region Krasnojarsk, Alexander Uss, am Dienstag. Am Montagabend hatten die Behörden eingeräumt, dass die errichteten schwimmenden Barrieren auf dem Fluss Ambarnaja die massive Umweltverschmutzung des Gebietes nicht gestoppt hätten.

Umweltverschmutzung weitet sich aus