Ausländische Feuerwehrleute bekämpfen Brände in Kanada

Angesichts der großen Waldbrände in Kanada sollen weitere ausländische Feuerwehrleute den lokalen Behörden helfen. Über 300 Einsatzkräfte aus den USA und Südafrika sollen der kanadischen Nachrichtenagentur "Canadian Press" zufolge in den kommenden Tagen im flächenmäßig zweitgrößten Land der Erde ankommen und in den Provinzen Nova Scotia und Alberta mithelfen.

BILD: SN/APA/NOVA SCOTIA GOVERNMENT/HANDO In mehreren Provinzen Kanads brennen derzeit Wälder