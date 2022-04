Ausnahmezustand in drei Provinzen Ecuadors verhängt

Der ecuadorianische Präsident Guillermo Lasso hat wegen der ausufernden Gewalt von Drogenbanden in drei Provinzen einen 60-tägigen Ausnahmezustand verhängt. Die Maßnahme in den Küstenprovinzen Guayas, Manabí und Esmeraldas trete um Mitternacht in Kraft, sagte der Präsident am Freitag in einer von den Staatsmedien übertragenen Rede. Er habe die Mobilisierung von 4.000 Polizisten und 5.000 Soldaten in den drei Regionen angeordnet.

SN/APA/AFP/MARCOS PIN Tausende Polizisten und Soldaten mobilisiert