Ausschuss in Brüssel stimmt über Zeitumstellung ab

Die Pläne zur Abschaffung der Zeitumstellung in der EU kommen weiter nur schleppend voran. Im Europaparlament in Brüssel will zwar am Montag (ab 15.00 Uhr) der zuständige Verkehrsausschuss seine Position festlegen. Der letztendlich entscheidende Rat der Mitgliedstaaten hat sich bisher aber noch nicht auf eine gemeinsame Position verständigt.

SN/APA (dpa)/Daniel Naupold Derzeit schaut es eher nach langwierigen Debatten aus