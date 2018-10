Australien entschuldigt sich bei sexuellen Missbrauchsopfern

In einer emotionalen Ansprache hat sich der australische Premierminister Scott Morrison im Namen der Regierung bei den vielen Opfern von Kindesmissbrauch entschuldigt. Australien habe als Nation über Jahrzehnte hinweg dabei "versagt", Kinder in kirchlichen oder staatlichen Einrichtungen vor "bösen, dunklen Verbrechen" zu beschützen, sagte Morrison am Montag im Parlament.

SN/APA (AFP)/SEAN DAVEY Die Rede wurde live übertragen