Australien sperrte berühmten Fels "Uluru" für Touristen

Kurz vor der endgültigen Sperrung des Uluru ("Ayers Rock") sind hunderte Touristen auf den weltberühmten Felsen in der australischen Wüste geklettert. Pünktlich zum Sonnenuntergang am Freitag riegelten Ranger dann den Aufstieg auf den roten Monolithen ab. Ab Samstag tritt das Kletterverbot auf Wunsch der australischen Ureinwohner in Kraft, für die der Uluru heilig ist.

SN/APA (AFP)/SAEED KHAN Der Fels wird für Touristen künftig gesperrt sein