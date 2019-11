Australien und die Niederlande decken Drogenschmuggel auf

In einer gemeinsamen Aktion haben Australien und die Niederlande einen groß angelegten Drogenschmuggel aufgedeckt und die Lieferung von Millionen von Ecstasy-Pillen nach Australien verhindert. Im Zuge der Ermittlungen sei in den Niederlanden und Belgien der Ecstasy-Wirkstoff MDMA im Wert von 200 Millionen Dollar beschlagnahmt worden, teilten die australischen Behörden am Freitag mit.

SN/APA (AFP)/HANDOUT Lieferung von Millionen von Ecstasy-Pillen verhindert