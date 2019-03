Australien von zwei schweren Zyklonen getroffen

Australien ist am Wochenende von zwei schweren Zyklonen getroffen worden. Mit "Trevor" traf am Samstag ein Zyklon der zweithöchsten Kategorie 4 im dünn besiedelten Norden auf Land. Am Sonntag wurde die Bergbauregion Pilbara im Westen vom Zyklon "Veronica" getroffen. Zahlreiche Menschen wurden vor starkem Wind und Überschwemmungen in Sicherheit gebracht, der Hafenbetrieb wurde eingestellt.

SN/APA (AFP)/CPL TRISTAN KENNEDY Nach offiziellen Angaben gab es keine Toten oder Verletzten