Australien will Koalas besser schützen

Koalas werden in weiten Teilen Australiens ab sofort besser geschützt. In den Bundesstaaten New South Wales und Queensland sowie im Australian Capital Territory mit der Hauptstadt Canberra wird der Gefährdungsstatus der drolligen Beuteltiere offiziell von "vulnerable" (verletzlich) auf "endangered" (bedroht) hinaufgesetzt, wie Umweltministerin Sussan Ley am Freitag mitteilte.

SN/APA/dpa (Archiv)/MARIUS BECKER Koalas gelten in Teilen Australiens nun als "gefährdet"