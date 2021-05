Australier tötete Einbrecher und lebte 15 Jahre neben Leiche

Ein Australier hat einen Einbrecher in seinem Haus erschossen und anschließend 15 Jahre neben der Leiche gelebt. Wie der TV-Sender ABC am Donnerstag berichtete, ergab ein Ermittlungsverfahren, dass der Mann den Einbrecher im Jahr 2002 tötete, nachdem dieser in sein Haus eingedrungen war. 15 Jahre später starb der Hausbewohner eines natürlichen Todes. Ein Jahr später angerückte Entrümpler fanden dann zwischen hohen Stapeln gehorteter Gegenstände die Leiche des Einbrechers.

Die Entrümpler wollten das Haus des verstorbenen krankhaften Sammlers räumen. Neben der von ihnen entdeckten Leiche fanden sie 70 Flaschen Lufterfrischer, die offenbar zum Überdecken des Verwesungsgeruchs dort installiert worden waren.