Auto fährt in Südtirol in Reisegruppe - Sechs Tote

Ein Auto ist in Südtirol in eine Reisegruppe gefahren und hat sechs Menschen tödlich verletzt. Man gehe davon aus, dass die Opfer aus Deutschland kommen, sagte ein Polizeisprecher. Das Auto sei gegen 1.00 Uhr nachts in Luttach im Ahrntal in der Nähe von Bruneck in die Gruppe gefahren. Der Lenker, ein 28-jähriger Südtiroler, stellte sich direkt nach dem Unfall den Carabinieri.

