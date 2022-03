Auto fuhr in Belgien in Menschengruppe - sechs Tote

Bei einer Karnevalsveranstaltung in Belgien ist ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren. Bei dem Unglück in der Gemeinde Strépy-Bracquegnies kamen Sonntagfrüh mindestens sechs Menschen ums Leben. Zehn Schwerverletzte befanden sich am Vormittag in kritischem Zustand, dazu gab es 27 Menschen mit leichteren Verletzungen, gab ein Sprecher der Rettungskräfte bei einer Pressekonferenz bekannt.

Das Motiv war zunächst unklar