Auto fuhr in Deutschland in Haus - Schwangere verletzt

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Bedburg-Hau im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen durch einen Garten, über eine Terrasse und durch eine Scheibe in das Wohnzimmer eines Hauses gerast. Die schwangere Bewohnerin war gerade in dem Zimmer und wurde durch umherfliegende Scherben und Mauerteile verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der 28 Jahre alte Autofahrer erlitt bei dem Unfall am Freitagabend ebenfalls Verletzungen. Er hatte mit seinem Wagen zuerst den Gartenzaun durchbrochen - mit einer solchen Wucht, dass Betonfundamente herausgerissen wurden. Zwei Kinder, die im Obergeschoß des Hauses waren, blieben unverletzt. Die Ursache des Unfalls und die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Quelle: Apa/Dpa