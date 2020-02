Auto fuhr in Umzug: Tatverdächtiger in Deutschland in U-Haft

Gegen den Autofahrer, der Am Montag in der deutschen Stadt Volkmarsen (Hessen) in eine Menschenmenge fuhr und mehr als 60 Menschen verletzt haben soll, ist Untersuchungshaft angeordnet worden. Dem 29-jährigen Deutschen werden versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstagabend mi.

SN/APA (dpa)/Uwe Zucchi Über 60 Menschen wurden verletzt