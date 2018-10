Im Berliner Stadtteil Charlottenburg ist ein Auto in eine Fußgängergruppe gefahren. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, wurden nach Augenzeugenberichten mindestens fünf Personen verletzt. Das Auto kam in einem Gebäude zum Stehen. Die Ursache war zunächst unklar. Der Vorfall ereignete sich am Mittag in der Helmholtzstraße.

Quelle: Apa/Dpa