Auto in Waschanlage verkeilt und abgehaut

Ein 70-Jähriger hat am Samstag in Hillesheim bei Konstanz seinen Wagen in einer Waschanlage derart verkeilt, dass er nicht mehr herauskam. Da er es eilig hatte - er musste laut eigenen Angaben zu einem wichtigen privaten Termin -, bestellte er ein Taxi und ließ sein Auto vor den Augen der verdutzten Tankstellenmitarbeiter einfach stehen. Den Autoschlüssel schickte er über den Taxifahrer zurück zur Tankstelle. Erst nach neun Stunden kam der Fahrer zurück. Sein Pkw klemmte immer noch verkeilt in der völlig lahmgelegten Waschanlage. Ein Abschleppwagen befreite das Auto schließlich. Auf den Mann kommen laut Polizei nun erhebliche Folgekosten zu.

Quelle: SN, Dpa