Auto raste in Südtirol in Gruppe - Weiteres Opfer gestorben

Nach dem schweren Verkehrsunfall in Luttach in Südtirol ist am Montagnachmittag eine weitere in das Unglück involvierte Frau gestorben. Sie hatte sich nach dem Unfall in lebensgefährlichem Zustand befunden und erlag in der Innsbrucker Klinik ihren Verletzungen, so der Südtiroler Sanitätsbetrieb. Damit kamen bei dem Unfall sieben Personen ums Leben, eine weitere ist in sehr kritischem Zustand.

SN/APA (AFP)/PIERRE TEYSSOT Der Verkehrsunfall löste große Bestürzung aus