Autofahrer fuhr in Indien neun Kinder tot

Ein Autofahrer hat am Samstag in Indien sein Fahrzeug in eine Gruppe von Schulkindern gesteuert und mindestens neun von ihnen getötet. Ein Polizeisprecher im östlichen Bundesstaat Bihar zitierte Augenzeugenberichte, denen zufolge "der Fahrer auch dann nicht anhielt, nachdem er die Mittelschüler überfuhr". Sein Fahrzeug habe sich schließlich überschlagen, woraufhin der Fahrer zu Fuß geflüchtet sei.

Die Hintergründe des Vorfalls im Distrikt Muzaffarpur lagen zunächst im Dunkeln. Die Identität des flüchtigen Fahrers war nicht bekannt. Nach Polizeiangaben wurden 20 Kinder verletzt in ein Krankenhaus gebracht. In Indien kommt es immer wieder zu schweren Unfällen, der Straßenverkehr des Landes gilt als einer der gefährlichsten der Welt. Jedes Jahr sterben hier mehr als 150.000 Menschen bei Verkehrsunfällen. Ursache sind oftmals mangelhafte Straßen, schlecht gewartete Fahrzeuge und riskante Fahrmanöver. (Apa/Ag.)