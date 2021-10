Autor begab sich nackig unter lauter Nackte - und schrieb darüber

"Ich bin dann mal nackt." Der Journalist Marc Engelhardt hat eine Weltreise zu unbekleideten Kulturen unternommen. Darüber hat er ein Buch geschrieben.

Viele Menschen wären glücklicher, wenn sie häufiger nackt wären. Meint zumindest Marc Engelhardt. Der zuletzt ziemlich viele textilfreie Erfahrungen gesammelt hat. Im Interview spricht er über Exhibitionismus, Nacktwandern, Swinger, Bodyshaming, Sex, die deutsche Einheit am FKK-Strand und Nacktfotos.

Herr Engelhardt, Sie sind nackt um die Welt gereist. Sie sind am FKK-Strand an der Ostsee gelegen, sind in der Karibik an Bord eines Nacktkreuzfahrtschiffs gegangen, haben in Japan zusammen mit 9000 anderen nackten Männern Ihr Glück gesucht, sind unbekleidet ...