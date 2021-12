Baby nach Explosion in Wohnhaus in Südfrankreich gerettet

Nach einem Einsturz eines dreistöckigen Wohnhauses in Südfrankreich ist ein Baby aus den Trümmern gerettet worden. Mindestens ein Menschen starb bei dem Unglück. Wie die Feuerwehr in Sanary-sur-Mer am Dienstag mitteilte, hörten Rettungskräfte das Baby unter den Trümmern schreien. Nachdem ein Spürhund es lokalisiert hatte, gruben die Feuerwehrleute einen Tunnel durch den Schutt, um das Kind zu bergen. Auch zwei Erwachsene wurden aus den Trümmern gerettet.

SN/APA/NICOLAS TUCAT Mindestens ein Toter bei Unglück in Sanary-sur-Mer