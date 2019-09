Babyleiche in Südtirol: Obduktion soll Todesursache klären

Nach dem Fund einer Babyleiche in Südtirol soll nun eine Obduktion die Todesursache klären. Gefunden wurde das Neugeborene in Lana bei Meran. Der Körper wies Spuren von Gewaltanwendung auf. Derzeit seien weitere Ermittlungen im Gang, um das genaue Tatgeschehen zu rekonstruieren, teilte die Staatsanwaltschaft Bozen mit.

Ein deutsches Urlauberpaar hatte am Montagnachmittag bei einem Spaziergang mit seinem Hund in einem Gebüsch in der Nähe von Lana die Leiche des kleinen Buben entdeckt. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur mehr den Tod des Babys feststellen. Dieser war dessen Einschätzung zufolge bereits mehrere Stunden zuvor eingetreten. Das Kind war offenbar stranguliert worden.

Das Baby dürfte erst kurz vor seinem Tod zur Welt gekommen sein, da sich am Körper noch die Nabelschnur befand. Der Kopf des Kindes war in einem Tuch eingewickelt, das mehrfach am Hals verknotet war.

