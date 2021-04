Bahntrasse Richtung Brenner verläuft in Bayern viel im Tunnel

Nach jahrelangen Verzögerungen legte sich die Deutsche Bahn nun in Bayern im Unterinntal auf eine Trasse fest, die im Güterverkehr als Zulaufstrecke von Norden Richtung Brenner dienen soll. Um dem Widerstand von Bürgerinitiativen entgegenzukommen, wurde die teuerste Variante mit 60 Prozent Tunnelanteil ausgewählt. Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) fordert, die Politik in Bayern müsse sich nun voll hinter das Projekt stellen.

Die Deutsche Bahn hat nach fast zehn Jahren Vorlaufzeit nun eine Trasse ausgewählt, wo die für den Ausbau des Bahngüterverkehrs notwendige zweigleisige Zulaufstrecke zur Brennerachse aus dem Norden Richtung Österreich verlaufen soll. Denn schon 2012 hatte sich Deutschland dazu im Vertrag von Rosenheim verpflichtet. Die Entscheidung, die am Dienstag in München online präsentiert wurde, fiel für die teuerste Trasse aus. Sie soll im Rosenheimer Becken in einem Bogen von Norden östlich der Stadt Richtung Süden verlaufen. Von dem 54 Kilometer ...