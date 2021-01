Bald Klarheit über Impfstoff-Produktionsmengen von Biontech

Biontech-Chef Ugur Sahin geht davon aus, dass das Unternehmen Ende Jänner Klarheit über die weiteren Produktionsmengen für den Corona-Impfstoff haben wird. "Wir versuchen, neue Kooperationspartner zu gewinnen, die für uns produzieren. Aber es ist ja nicht so, als stünden überall in der Welt spezialisierte Fabriken ungenutzt herum, die von heute auf morgen Impfstoff in der nötigen Qualität herstellen könnten", sagte Sahin dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel".

SN/APA (dpa)/Andreas Arnold Biontech-Chef Ugur Sahin gab Auskunft über aktuelle Situation