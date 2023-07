Band The 1975 sagt Asien-Shows nach LGBT-Kontroverse ab

Die britische Band The 1975 teilte am Sonntag mit, dass sie ihre geplanten Konzerte in Taiwan und im mehrheitlich muslimischen Indonesien abgesagt hat. Die Ankündigung kam einen Tag nachdem Malaysia der Band ein Auftrittsverbot erteilt hatte, nachdem ihr Frontmann einen Bandkollegen auf der Bühne geküsst und die Anti-LGBT-Gesetze des Landes kritisiert hatte.

BILD: SN/APA/AFP/GETTY/JASON KOERNER The 1975 erhielt von Malaysia Auftrittsverbot