Bande stahl Kunstobjekte in Rom: Prozess ging mit Strafen zu Ende

Ein in Rom laufender Prozess gegen eine auf Kunstdiebstähle spezialisierte Kriminellenbande ist mit Haftstrafen gegen die Angeklagten zu Ende gegangen. Die Bande hatte Diebstähle von Kunstobjekten in den Wohnungen bekannter Persönlichkeiten und in Adelsresidenzen der italienischen Hauptstadt verübt, berichtete die römische Tageszeitung "Il Messaggero" (Freitagsausgabe).

Zu den Opfern der Bande gehörten Oscarpreisträger Roberto Benigni und seine Frau Nicoletta Braschi. Ihnen war 2010 eine römische Skulptur aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. aus ihrer Villa an der Appia Antica gestohlen worden. Nach einer Untersuchung durch die Carabinieri zum Schutz des kulturellen Erbes wurde das Werk 2019 in Spanien gefunden und Benigni zurückgegeben, zu dessen Gunsten die Richter eine Entschädigung von 20.000 Euro festlegten.

Gericht ordnete Rückgabe der Beutestücke an

Das Gericht in Rom ordnete die Beschlagnahmung und Rückgabe aller im Laufe der Jahre von der Organisation gestohlenen Werke an. Ein spanischer Antiquar, der die Statue im Besitz von Benigni gekauft hatte, wurde zu vier Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Weitere Angeklagte wurden zu drei Jahren Haft verurteilt. Die Bande war in den vergangenen Jahren für mehrere Diebstähle verantwortlich, darunter in der Villa Medici, Sitz der französischen Kulturakademie in Rom.