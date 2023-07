Bange Suche nach vermisstem Zweijährigen in Frankreich ohne Erfolg

Trotz tagelanger intensiver Suche hat die Polizei keinen Hinweis auf das Schicksal des Kindes gefunden. Mehr als die Aussagen zweier Zeugen, die ihn noch eine Straße herunterlaufen sahen, gibt es nicht. Der Bub war bei seinen Großeltern im Urlaub gewesen, als diese ihn am Samstagabend aus den Augen verloren hatten.

Die Suche nach Émile stößt in Frankreich auf große öffentliche Anteilnahme, das Rätselraten darüber, was mit dem Kind passiert ist, füllt Zeitungsseiten und Nachrichtensendungen. Staatsanwalt Rémy Avon sprach am Dienstagabend die Sorge vieler Menschen aus: Die Überlebenschancen des Kleinen schrumpften, je länger er nicht gefunden werde, sagte er. Eine Sonderkommission aus 25 Fahndern soll nun mit weiteren technischen und wissenschaftlichen Mitteln den Fall untersuchen und zudem die rund 1200 Zeugenhinweise auswerten.

Bergdorf gerät nicht zum ersten Mal in die Schlagzeilen

Es ist nicht das erste Mal, dass der kleine Bergort in die Schlagzeilen gerät. Im März 2015 kam es in einem Bergmassiv in der Nähe von Le Vernet zum Absturz einer Germanwings-Maschine, wobei alle 150 Insassen ums Leben kamen. Die französischen Ermittler sind überzeugt, dass der psychisch kranke Copilot die Maschine absichtlich zum Absturz gebracht hatte. In Le Vernet gibt es ein Gemeinschaftsgrab, in dem die sterblichen Überreste bestattet wurden, die keinem der Opfer mehr zugeordnet werden konnten.