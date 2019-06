Baseballstar Ortiz in Dominikanischer Republik angeschossen

Der dreimalige Gewinner der US-Baseballmeisterschaft David Ortiz ist am Sonntag in der Dominikanischen Republik angeschossen worden. Vater Leo Ortiz sagte dem US-Sender ESPN, sein Sohn sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben des dominikanischen Nachrichtensenders CDN 37 wurde ein Verdächtiger festgenommen.

SN/APA (AFP)/ERIKA SANTELICES Ortiz wurde offenbar bei einem Raubüberfall verletzt