Bayern: Drei Alkolenkerinnen fuhren in Kolonne hintereinander her

Ein feucht-fröhlicher Nachmittag dreier Freundinnen am Chiemsee (Bayern) endete mit einem großen Polizeieinsatz und drei Anzeigen wegen Trunkenheit am Steuer.

Es war am Sonntagnachmittag als einer Autofahrerin auf dem Weg von Lambach in Richtung Seebruck am nördlichen Chiemseeufer ein Pkw auffiel, der sehr unsicher gesteuert worden war.

Die Frau meldete den Vorfall, die Leitstelle schickte eine Streife der Polizeiinspektion Trostberg auf den Weg. Die Zeugin gab weiters bekannt, dass der genannte Wagen in Seebruck in Richtung Ischl abbog und es sich dabei offenbar um einen Pkw in einer Kolonne von drei zusammengehörenden Fahrzeugen handelt.

Nahe Pullach konnten diese drei Fahrzeuge dann schließlich kurz nach 21 Uhr durch die Polizeistreife angetroffen und überprüft werden. Doch darüber, was die Überprüfung nun ergab, waren selbst die Beamten etwas erstaunt.

Bei der 47-jährigen Fahrerin aus dem Landkreis Mühldorf, die der Mitteilerin anfangs gleich auffiel, war eine starke Alkoholisierung anhand deren Verhalten, Gang und Sprache schnell zu erkennen.

Ihre beiden Freundinnen hingegen, eine 38-Jährige aus dem Landkreis Altötting und eine 63-Jährige aus dem Landkreis Traunstein, verhielten sich eher etwas bedeckt - doch die Alkoholisierung ließ sich nicht verbergen. Das Damen-Trio hatte nämlich gemeinsam einen vergnüglichen Nachmittag am Chiemsee verbracht und dabei auch ein paar weingeistige Getränke genossen.

Die Folge war nun, dass alle drei Fahrerinnen mitgenommen werden mussten. Hierzu kamen weitere Streifen von den Operativen Ergänzungsdiensten Traunstein sowie von der Polizeiinspektion Traunstein zu Hilfe. Während bei der 63-Jährigen ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Trostberger Dienststelle ausreichte, mussten die beiden anderen zur Blutentnahme in die Kreisklinik Trostberg verbracht werden. Bei der 47-Jährigen wurde zudem sogleich der Führerschein sichergestellt.



Quelle: SN