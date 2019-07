Bayern: Opfer fotografierte seinen Mörder mit dem Handy

Der Diebstahl von Autokennzeichen hat in Franken zu einem Kriminalfall mit zwei Toten geführt. Nach dem Fund der Leiche eines 49 Jahre alten Mannes am Samstag in Rügland entdeckten die Ermittler am Sonntag auch die Leiche des mutmaßlichen Mörders, wie die Staatsanwaltschaft und Polizei in Ansbach am Montag mitteilten. Der 30 Jahre alte Mann beging demnach Suizid.

SN/APA/dpa/Daniel Karmann Polizeieinsatz bei Ansbach (Symbolbild).